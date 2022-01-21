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Происшествия21 января 2022 9:30

После смерти хабаровчанина под колесами автокрана возбуждено уголовное дело

От полученных травм мужчина умер до приезда скорой
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Происшествие произошло на территории автобазы. Фото: ОГИБДД УМВД России по Хабаровску

Происшествие произошло на территории автобазы. Фото: ОГИБДД УМВД России по Хабаровску

В Хабаровске возбуждено уголовное дело после гибели мужчины из-за наезда автокрана.

Происшествие произошло на территории автобазы. Водитель автокрана вытягивал из снега грузовой автомобиль. Он не заметил, что водитель грузовика вышел из своей машины и наехал на него. От полученных травм тот погиб на месте.

- Возбуждено уголовное дело по первой части статьи 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности», - рассказали в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Расследование уголовного дела продолжается.