После смерти хабаровчанина под колесами автокрана возбуждено уголовное дело

Происшествие произошло на территории автобазы. Фото: ОГИБДД УМВД России по Хабаровску

В Хабаровске возбуждено уголовное дело после гибели мужчины из-за наезда автокрана.

Происшествие произошло на территории автобазы. Водитель автокрана вытягивал из снега грузовой автомобиль. Он не заметил, что водитель грузовика вышел из своей машины и наехал на него. От полученных травм тот погиб на месте.

- Возбуждено уголовное дело по первой части статьи 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности», - рассказали в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Расследование уголовного дела продолжается.