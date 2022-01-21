Пробки в Хабаровске: стоят Дзержинского, Волочаевская и Карла Маркса

Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на семь баллов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 21 января сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию в краевой столице на семь баллов из десяти.

На Шевчука затор образовался в сторону улицы Павла Морозова. Пробка на Волочаевской движется в сторону развязки на Краснореченской и продолжается на улице 60-летия Победы. На Лейтенанта Орлова машины медленно продвигаются в сторону Волочаевской.

Улица Дзержинского стоит от Уссурийского бульвара. Пробка заканчивается на пересечении с Ленина. Затор на улице Карла Маркса начинается на перекрестке с Ленинградской и заканчивается на пересечении с Дзержинского.