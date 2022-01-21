Похолодание ожидается в Хабаровске 22 января

В Хабаровском крае продолжают править морозы Фото: Никанор ШУЛЬЦ

В Хабаровском крае продолжают править морозы. 22 января ожидается понижение температуры воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

В Хабаровске без существенных осадков. Температура ночью -30-32 градуса, днем столбик термометра -18-20 градусов. Ветер южный 2-7 метра в секунду.

На юге края также без существенных осадков. Ночью - от -29 до -34 градусов. Днем температура температура будет в пределах -15-20 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду.

В центре края существенных осадков не ожидается. Ночью столбик термометра был на отметке -15-40 градусов, днем - 7-25 градусов ниже ноля. Ветер преимущественно западных направлений 2-12 метров в секунду.

В северных районах края без осадков. Ночью температура опустится до -18-35 градусов, днем - от -12 до -20 градусов. Ветер преимущественно западных направлений 2-12 метров в секунду. В Тугуро-Чумиканском районе местами по побережью порывы 15-20 метров в секунду.