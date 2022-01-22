Жизни почти 1000 «коронавирусных» пациентов поддерживает кислород в Хабаровском крае

Все заболевшие находятся под присмотром врачей Фото: Андрей КАРА

За минувшие сутки (21 января) в Хабаровском крае коронавирус нашли у 284 человек. Все заболевшие находятся под присмотром врачей. Ковид унес жизни 4 пациентов из 62 умерших за сутки.

В Хабаровске коронавирус нашли у 145 человек, в Комсомольске - у 39, в Хабаровском районе - у 23. В районе имени Лазо диагностировано 22 случая заражения ковидом, в Нанайском - 19, в Ванинском - 10.

- В Комсомольском и Бикинском районах по 6 зараженных коронавирусом, в Вяземском - 5, в Николаевском - 4. В Верхнебуреинском районе зафиксировано 3 случая заражения ковидом, в Солнечном - 1, - сообщили в пресс-службе минздрава региона.

В Хабаровском крае с начала пандемии зарегистрировано 130 467 случаев коронавируса. Справились с опасной инфекцией 123 084 человека, 280 из них выписались за минувшие стуки. На лечении находятся 6 071 пациентов. Коронавирус стал причиной смерти 1 312 жителей региона.

Первым компонентом вакцины от ковида привиты 601 848 человек. Полностью завершили вакцинацию 562 180 жителей края. Ревакцинировано 85 292 человека.

В Хабаровском крае развернуты 2 571 койка, из них свободны - 1057.