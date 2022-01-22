Часть школьников отправили на карантин из-за коронавируса в Биробиджане

Мера связана с остановкой распространения ковида Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Биробиджане три школьных класса отправили на карантин из-за коронавируса. Мера связана с остановкой распространения ковида. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

- Роспотребнадзор ЕАО подготовил необходимые документы и принимает все исчерпывающие меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории образовательных учреждений, - говорится в сообщении ведомства.

На карантин ушли ученики 9 класса в школе №4, 1В - в «семерке» и 4В - в 11 школе. У всех учеников возьмут ПЦР-тесты на коронавирус. Также в учебных учреждениях проведут дезинфекцию в столовых, коридорах и помещениях, где занимались дети.

Власти проводят незапланированные выезды в школы города, где проверяют выполнение рекомендаций Роспотребнадзора. В ведомстве призвали следить за состоянием здоровья детей и каждый день мерять температуру. В случае, если у ребенка появились признаки ОРВИ, просьба изолироваться дома и вызвать врача.