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Здоровье22 января 2022 1:41

Часть школьников отправили на карантин из-за коронавируса в Биробиджане

У всех учеников возьмут тест на ковид
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Мера связана с остановкой распространения ковида

Мера связана с остановкой распространения ковида

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Биробиджане три школьных класса отправили на карантин из-за коронавируса. Мера связана с остановкой распространения ковида. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

- Роспотребнадзор ЕАО подготовил необходимые документы и принимает все исчерпывающие меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории образовательных учреждений, - говорится в сообщении ведомства.

На карантин ушли ученики 9 класса в школе №4, 1В - в «семерке» и 4В - в 11 школе. У всех учеников возьмут ПЦР-тесты на коронавирус. Также в учебных учреждениях проведут дезинфекцию в столовых, коридорах и помещениях, где занимались дети.

Власти проводят незапланированные выезды в школы города, где проверяют выполнение рекомендаций Роспотребнадзора. В ведомстве призвали следить за состоянием здоровья детей и каждый день мерять температуру. В случае, если у ребенка появились признаки ОРВИ, просьба изолироваться дома и вызвать врача.