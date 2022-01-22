Дезориентированный зеленоглазый мужчина без вести пропал в Хабаровске

Последний раз мужчину видели в районе остановки Судоверфь. Фото: добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас»

В Хабаровске идут поиски 37-летнего мужчины. Евгений Васильев исчез при невыясненных обстоятельствах. Пропавшего разыскивают близкие, полиция и волонтеры.

Евгений Васильев, по имеющимся данным, пропал 10 ноября 2021 года. Последний раз мужчину видели в районе остановки Судоверфь. Пропавший дезориентирован, ему может требоваться помощь врачей. Об этом рассказали в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лига Спас».

Рост пропавшего 155 сантиметров, у него худощавое телосложение, зеленые глаза и темные волосы. Евгений Васильев был одет в черную кожаную куртку, серые джинсы, темно-зеленую шапку. На ногах черные ботинки.

Волонтеры просят всех, кто обладает информацией о местонахождении Евгения, позвонить по телефонам: +7 914 190 12 17; +7 914 167 37 77; 112.