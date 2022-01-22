Первую в России цифровую платформу для малого и среднего бизнеса внедрят в Хабаровском крае

Запустить цифровую платформу МСП в тестовом режиме планируется 1 февраля Фото: Борис КОКУРИН

Хабаровский край стал пилотным регионом по внедрению первой в стране цифровой платформы для малого и среднего бизнеса (МСП). Сервис будет работать по принципу одного окна. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор края Михаил Дегтярев.

- С помощью платформы можно будет в один клик отправить заявку во все банки, получить субсидию или зарегистрировать предприятие, выбрать оптимальный режим налогообложения, услуги по обучению, получить электронную цифровую подпись, ознакомиться с последними изменениями в законодательстве, - говорится в сообщении.

Цифровая платформа также поможет упростить работу самозанятым. Сервис подходит и для тех, кто планирует открыть свой бизнес.

Запустить цифровую платформу МСП в тестовом режиме планируется 1 февраля.