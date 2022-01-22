Школьники Хабаровска уйдут на дополнительные каникулы в феврале

Отдых ввели для того, чтобы дети лучше адаптировались к новому для себя учебному процессу Фото: Алексей ФОКИН

Хабаровские первоклассники выйдут на дополнительные недельные каникулы в феврале. Отдых ввели для того, чтобы дети лучше адаптировались к новому для себя учебному процессу. Об этом сообщили в управлении образования мэрии краевой столицы.

Первоклассники уйдут на каникулы 7 февраля. Вернуться за парты школьники 13 числа. После недельного отдыха ребят ждет третья четверть, которая считается самой сложной в учебном году.

Также каникула призваны для того, чтобы снизить вероятность заболеваемости ОРВИ и коронавирусом.