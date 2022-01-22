Жертва масштабного наводнения 2013 года получит жилье в Хабаровске после суда

Мужчина в 2015 году попал в список тех, чье жилье признано непригодным для проживания в результате ЧС Фото: Александра ШОПЕНКО

После катастрофического наводнения в 2013 году некоторые жители Хабаровского края остались без жилья. Пострадавшие рассчитывали на переселение из сильно подпорченных стихией домов. Девять лет спустя свои «квадраты» получили не все.

Хабаровский пенсионер Игорь (имя изменено - прим. ред.) как раз из последних. Мужчина в 2015 году попал в список тех, чье жилье признано непригодным для проживания в результате ЧС. Пострадавший при наводнении рассчитывал получить соцподдержку, но власти свои обязательства не исполнили.

- Прокурором города в интересах пенсионера в суд направлено исковое заявление о возложении на правительство края обязанности по предоставлению жилого помещения. Решением Центрального районного суда требования удовлетворены, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Решение суда в законную силу еще не вступило.