Машины играют в шахматы распознают цвета: молодые инженеры выяснили, кто лучше строит роботов в Хабаровске

Участники выступали в четырех номинациях Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске прошли соревнования по робототехнике «TECHNO Старт». Чемпионат призван отыскать и поддержать одаренных детей в области IT-технологий. За звание лучшего боролись школьники из Хабаровска, Комсомольска, Бикинского, Хабаровского, Комсомольского и имени Лазо районов, а также ЕАО.

Участники выступали в четырех номинациях: «Траектория с препятствиями», «Фристайл», «Грузоперевозки» и «РобоКарусель». Последняя также является практический этапом Олимпиады школьников «Робофест» по физике и прошла в Хабаровске впервые. Лучший молодой инженер края получит путевку на всероссийский финал.

— Задания номинации «РобоКарусель» намного сложнее остальных. Запрограммированный робот должен двигать шахматные фигуры по полю на определенное количество ходов. Причем конь, ладья или слон должны перемещаться по траекториям, предусмотренным правилами игры. Каждый робот полностью автономен, дистанционно управлять им запрещено, — рассказал Никита Павлов, главный судья соревнований, педагог дополнительного образования Центра «IT-Куб».

Для гостей соревнования были организованы мастер-классы, также прошла выставка технических новинок. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.