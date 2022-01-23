23 января в Хабаровске пройдет без осадков Фото: Олег УКЛАДОВ

В Хабаровске 23 января днем ожидается около -19 градусов. Ночью от -32 до -30. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Существенных осадков не предвидится.

На юге края обойдется без осадков. Столбики термометров покажут днем от -18 до -14 градусов. Ночью от -30 до -29. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

В центральных районах возможен небольшой снег. Температура днем от -25 до -7 градусов и от -36 до -15 ночью. Скорость ветра западных направлений составит до 11 метров в секунду.

В северных районах без осадков. Столбики термометров ночью покажут от -33 до -18 градусов. Днем от -20 до -12 градусов. Ветер западный 2-14 метров в секунду. Местами по побережью ожидаются порывы до 20 метров в секунду.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.