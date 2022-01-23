23 января в Хабаровске пройдет без осадков
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Хабаровске 23 января днем ожидается около -19 градусов. Ночью от -32 до -30. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Существенных осадков не предвидится.
На юге края обойдется без осадков. Столбики термометров покажут днем от -18 до -14 градусов. Ночью от -30 до -29. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.
В центральных районах возможен небольшой снег. Температура днем от -25 до -7 градусов и от -36 до -15 ночью. Скорость ветра западных направлений составит до 11 метров в секунду.
В северных районах без осадков. Столбики термометров ночью покажут от -33 до -18 градусов. Днем от -20 до -12 градусов. Ветер западный 2-14 метров в секунду. Местами по побережью ожидаются порывы до 20 метров в секунду.
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