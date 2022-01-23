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Здоровье23 января 2022 0:20

В Хабаровском крае продолжается рост суточного числа заболевших коронавирусом

За 24 часа наличие инфекции подтвердилось у 297 человек
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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В Хабаровском крае продолжается рост суточного числа заболевших коронавирусом

В Хабаровском крае продолжается рост суточного числа заболевших коронавирусом

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае за минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 297 человек. К ИВЛ подключены 49 человек.

Больше всего заболевших в Хабаровске - 214 и Комсомольске - 51. На остальной территории региона число заражений существенно ниже.

— Выздоровели 313 жителей края за 24 часа. Четыре человека скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.

Сейчас в Хабаровском крае развернута 2571 койка для ковид-больных. Свободны 1133.

КОНКРЕТНО

В регионе зарегистрировано 130 764 случая заболевания коронавирусом;

123 397 человек выздоровели;

6051 находится на лечении;

Скончались 1316 человек.

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WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

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