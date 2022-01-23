В Хабаровском крае продолжается рост суточного числа заболевших коронавирусом
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Хабаровском крае за минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 297 человек. К ИВЛ подключены 49 человек.
Больше всего заболевших в Хабаровске - 214 и Комсомольске - 51. На остальной территории региона число заражений существенно ниже.
— Выздоровели 313 жителей края за 24 часа. Четыре человека скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.
Сейчас в Хабаровском крае развернута 2571 койка для ковид-больных. Свободны 1133.
КОНКРЕТНО
В регионе зарегистрировано 130 764 случая заболевания коронавирусом;
123 397 человек выздоровели;
6051 находится на лечении;
Скончались 1316 человек.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;