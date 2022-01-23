Аграриям Хабаровского края закупили свыше 60 единиц сельхозтехники Фото: Правительство Хабаровского края

Сельхозпроизводители Хабаровского края за прошлый год получили 63 единицы новой техники со скидкой свыше 40%. В частности, 13 тракторов, 12 зерно- и кормоуборочных комбайнов, 38 единиц навесной и прицепной техники. Субсидии на ее покупку были выделены в размере 49 млн рублей, сообщили в региональном минсельхозе.

Там отметили, что с прошлого года господдержка распространилась и на технику, покупаемую в рассрочку. В декабре 2021 года регулятор выплатил около 8 миллионов рублей по договорам лизинговых платежей на покупку 15 единиц техники.

Такого рода субсидирование позволяет представителям сельской промышленности своевременно обновлять свой автопарк. У работников появляются новые удобные и высокопроизводительные трактора и посевные машины, а также уборочная техника.

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