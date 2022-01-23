В ЕАО продлили ковидные ограничения
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Власти Еврейской автономной области приняли решение продлить ковид-ограничения в регионе. Соответствующее постановление подписал глава региона Ростислав Гольдштейн.
Постановление было подписано вечером 21 января и опубликовано накануне. Поводом для создания документа стало письмо Управления Роспотребнадзора по ЕАО еще от 13 января с предупреждением о наступлении пятой волны коронавируса.
Всего в регионе за сутки ковидом заболели 24 человека. Выздоровели всего четверо, а скончались двое. Отметим, что в Еврейской автономной области проживают всего 156,5 тысяч человек.
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