В ЕАО продлили ковидные ограничения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Еврейской автономной области приняли решение продлить ковид-ограничения в регионе. Соответствующее постановление подписал глава региона Ростислав Гольдштейн.

Постановление было подписано вечером 21 января и опубликовано накануне. Поводом для создания документа стало письмо Управления Роспотребнадзора по ЕАО еще от 13 января с предупреждением о наступлении пятой волны коронавируса.

Всего в регионе за сутки ковидом заболели 24 человека. Выздоровели всего четверо, а скончались двое. Отметим, что в Еврейской автономной области проживают всего 156,5 тысяч человек.

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