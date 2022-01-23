В Хабаровске 24 января обойдется без существенных осадков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровске 24 января днем ожидается около -18 градусов. Ночью от -29 до -27. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 3-9 метров в секунду. Существенных осадков не предвидится.

На юге края обойдется без существенных осадков. Столбики термометров покажут днем от -15 до -13 градусов. Ночью от -32 до -30. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 1-9 метров в секунду.

В центральных районах возможен небольшой снег. Температура днем от -22 до -8 градусов и от -35 до -18 ночью. Скорость ветра западных направлений составит до 9 метров в секунду.

В северных районах без существенных осадков. Столбики термометров ночью покажут от -34 до -14 градусов. Днем от -20 до -9 градусов. Ветер западный 2-12 метров в секунду. Местами по побережью ожидаются порывы до 20 метров в секунду.

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