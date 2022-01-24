В Хабаровском крае коронавирус за сутки подтвердился у 292 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае за минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 292 человек. К ИВЛ подключены 50 человек.

Больше всего заболевших в Хабаровске - 192 и Комсомольске - 43. На остальной территории региона число заражений существенно ниже.

- Выздоровели 313 жителей края за 24 часа. Четыре человека скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.

Сейчас в Хабаровском крае развернута 2571 койка для ковид-больных. Свободны 1119.

КОНКРЕТНО

В регионе зарегистрировано 601 848 случаев заболевания коронавирусом;

123 691 человек выздоровел;

6046 находятся на лечении;

Скончались 1319 человек.

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