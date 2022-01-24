В Хабаровском крае коронавирус за сутки подтвердился у 292 человек
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Хабаровском крае за минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 292 человек. К ИВЛ подключены 50 человек.
Больше всего заболевших в Хабаровске - 192 и Комсомольске - 43. На остальной территории региона число заражений существенно ниже.
- Выздоровели 313 жителей края за 24 часа. Четыре человека скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.
Сейчас в Хабаровском крае развернута 2571 койка для ковид-больных. Свободны 1119.
КОНКРЕТНО
В регионе зарегистрировано 601 848 случаев заболевания коронавирусом;
123 691 человек выздоровел;
6046 находятся на лечении;
Скончались 1319 человек.
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