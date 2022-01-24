Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 января 2022 0:46

В Комсомольске пожарные спасли из огня двух человек

Среди тех, кому понадобилась помощь специалистов, оказался маленький ребенок
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Комсомольске пожарные спасли из огня двух человек

В Комсомольске пожарные спасли из огня двух человек

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Комсомольске-на-Амуре пожарные спасли из горящего дома двух человек. Среди тех, кому понадобилась помощь, оказался маленький ребенок, сообщили в МЧС Хабаровского края.

Пожар случился в доме на улице Гамарника, 19/2, около семи вечера 23 января. Оказалось, что загорелись домашние вещи в одной из квартир. Хозяина в этот момент дома не было - он находился у соседей.

- Двум людям, в том числе одному ребенку, потребовалась помощь пожарных, чтобы покинуть опасную зону. По маршевым лестницам при помощи индивидуальных спасательных устройств они были выведены на улицу. После осмотра медработниками установлено, что в медицинской помощи люди не нуждаются, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Пожарные сумели справиться с огнем меньше чем за час, после этого открыли все окна в подъезде, чтобы вышел дым, и люди смогли вернуться в свои квартиры.