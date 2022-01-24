Рыбак из Магаданской области снял на видео, как работает ледокол и предупредили любителей подледной ловли об опасности. Фото: Инстаграм/Валерий Воробей

Всем, кто планировал отправиться на рыбалку в бухту Нагаева Магаданской области, стоит скорректировать свои планы. Местный рыбак выложил в Сеть видео, на котором видно, что в этом районе работает ледокол. Находиться в бухте будет опасно для жизни.

- В бухте Нагаева работает ледокол. Ломает лед для заправки танкера. Дорога по льду из Нагаева к Холодному и Военному пирсу закрыта. Там вода, - рассказал своим подписчикам рыбак Валерий Воробей.

Напомним, что 15 января спасателям пришлось вызволять из беды любителей подледной ловли. Восемь человек и два автомобиля на отколовшейся льдине начало уносить в открытое море. В итоге людей спасли.

- Выезжающие на лед граждане уверены, что им ничего не угрожает и лед крепкий. Тем не менее ежегодная практика показывает, что ледовая обстановка непредсказуема, и под воздействием природных факторов в любой момент может произойти разлом и отрыв ледового поля, - говорят спасатели.

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