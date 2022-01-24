Гиперавтоматизация и роботизация: цифровые тренды 2022 года

Гиператоматизация и роботизация: цифровые тренды 2022 года

Именно они помогут компаниям выйти в лидеры и успешно конкурировать с теми, кто уже внедряет умные инструменты в своем бизнесе.

Цифровые тренды перестали вытеснять друг друга, они наслаиваются, что в результате приводит к их развитию и трансформации под влиянием потребностей времени. К такому мнению пришли эксперты «Ростелекома» после регулярного мониторинга глобальных digital-трендов. Наблюдение проводится по пяти направлениям: исследования, патенты, публикации в СМИ, инвестиции и продуктовые линейки.

Старший вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком» Кирилл Меньшов выделяет среди долгосрочных мегатрендов облачные технологии, электронное здоровье, блокчейн, интернет вещей, квантовые вычисления, кибербезопасность, беспилотные технологии, 5G.

- Пандемия подтолкнула многие компании быстрее включиться в цифровую реальность. Например, перевести сотрудников на удаленный режим работы, мигрировать многие бизнес-процессы в «цифру», заменить личные контакты на дистанционные. Все, что поддается автоматизации, должно быть автоматизировано как можно раньше, - отмечает Меньшов.

Вероятно, после пандемии многие сотрудники не захотят возвращаться в офис. Уже понятно, что удаленка позволяет тратить меньше средств и времени на дорогу в офис. В помощь людям приходят умные технологии: они собирают информацию, выполняют какие-то функции, пока мы не в офисе. Делают это довольно успешно и дают возможность людям меньше работать руками.

Заменят ли ручной и интеллектуальный человеческий труд автоматизированные системы бесповоротно и окончательно? Определенно, нет, однако движение в сторону внедрения искусственного интеллекта во все процессы жизнедеятельности общества неизбежно.

Государство также взяло курс на цифровую трансформацию, внедряя повсеместно проекты национальной программы «Цифровая экономика». Россия целенаправленно и методично занимается цифровизацией всего и вся, и этим существенно отличается от других стран. Например, выдача электронных паспортов у нас начнется скорее всего в ближайшие годы. А это значит, что и бизнесу придется на это реагировать и внедрять новые технологии, которые позволят работать с документооборотом исключительно в электронном виде.

- Представителям бизнеса важно понимать, что за технологичные изменения происходят в их индустрии. Их нельзя игнорировать, - отметил старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома».

К чему все это приведет? По мнению экспертов, к тому, что в скором времени мы станем работать меньше. И, возможно, совсем скоро нас ждет будущее, о котором поется в песне: «Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек».