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Происшествия24 января 2022 5:40

Две женщины погибли в пожаре в ЕАО

Вахтовый вагончик сгорел полностью
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Вахтовый вагончик сгорел полностью

Вахтовый вагончик сгорел полностью

Фото: Прокуратура ЕАО

23 января в селе Нижнеленинское Еврейской автономной области произошел пожар в строительном вагончике. В огне погибли две женщины. Предварительной причиной пожара считается неосторожное обращение с огнем.

- Вахтовый вагончик, в котором находились женщины, сгорел полностью, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Государственная инспекция труда в ЕАО проверит соблюдения требований охраны труда организацией, в которой работали погибшие женщины.