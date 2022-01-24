Две женщины погибли в пожаре в ЕАО

Вахтовый вагончик сгорел полностью Фото: Прокуратура ЕАО

23 января в селе Нижнеленинское Еврейской автономной области произошел пожар в строительном вагончике. В огне погибли две женщины. Предварительной причиной пожара считается неосторожное обращение с огнем.

- Вахтовый вагончик, в котором находились женщины, сгорел полностью, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Государственная инспекция труда в ЕАО проверит соблюдения требований охраны труда организацией, в которой работали погибшие женщины.