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Общество24 января 2022 6:20

В Хабаровском крае зарегистрировано 5,5 тысячи безработных

Михаил Дегтярев прокомментировал решение проблемы
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Михаил Дегтярев прокомментировал решение проблемы

Михаил Дегтярев прокомментировал решение проблемы

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае зарегистрировано 5,5 тысячи безработных. Хотя количество вакансий, которые предлагаются в центрах занятости, достигло 22 тысяч.

- Проблема дефицита работников носит стратегический характер. До 2026 года будут реализованы инвестпроекты, куда потребуется восемь тысяч специалистов. Кадровое обеспечение требует комплексного подхода, - отметил глава региона Михаил Дегтярев.

Также губернатор подчеркнул, что по поручению президента РФ Владимира Путина, Хабаровский край при поддержке федеральным правительством готовит пакет демографических и социальных инициатив для всего Дальнего Востока.