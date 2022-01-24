Михаил Дегтярев прокомментировал решение проблемы Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае зарегистрировано 5,5 тысячи безработных. Хотя количество вакансий, которые предлагаются в центрах занятости, достигло 22 тысяч.

- Проблема дефицита работников носит стратегический характер. До 2026 года будут реализованы инвестпроекты, куда потребуется восемь тысяч специалистов. Кадровое обеспечение требует комплексного подхода, - отметил глава региона Михаил Дегтярев.

Также губернатор подчеркнул, что по поручению президента РФ Владимира Путина, Хабаровский край при поддержке федеральным правительством готовит пакет демографических и социальных инициатив для всего Дальнего Востока.