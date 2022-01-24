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Общество24 января 2022 7:00

Мэрия Биробиджана выплатит штраф за некачественную уборку снега в городе

На дорогах образовались снежные накаты и гололед
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Мэрия Биробиджана выплатит штраф за некачественную уборку снега в городе

Мэрия Биробиджана выплатит штраф за некачественную уборку снега в городе

Фото: Прокуратура ЕАО

Мэрия Биробиджана получила штраф за некачественную уборку снега в городе.

- Управление ЖКХ мэрии Биробиджана не проводило должным образом уборку от снега на дорогах, перекрестках, подъездах, проездах, автобусных остановках и тротуарах, - пояснили в прокуратуре ЕАО.

Дороги Биробиджана покрыты снежными накатами и наледью. На обочинах также лежит снег. Это затрудняет движение транспорта и пешеходов. Прокуратурой в мэрию было внесено представление и требования принять меры к устранению замечаний.

- Было возбуждено два дела об административном правонарушении. МКУ «Управление ЖКХ мэрии города» и его руководитель получили штраф в 120 тысяч рублей, - добавили в надзорном ведомстве.