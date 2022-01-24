В Хабаровском крае обновили исторический рекорд по добыче золота

В 2021 году добыто 26,9 тонн желтого металла Фото: Правительство Хабаровского края

В прошлом году в регионе добыли 26,9 тонны золота: это на 10% превышает результат 2020 года и является историческим рекордом добычи золота в Хабаровском крае.

- В результате реализации инвестиционных проектов мощность вводимых производств превысит 11 тонн золота в год, - отметил Александр Леонтьев, и.о. министра природных ресурсов края.

В Хабаровском крае золото добывается в десяти районах. Также в регионе добывают серебро, олово, медь и общераспространенные природные ископаемые.