Функционал антиковидной горячей линии в Хабаровском крае расширился Фото: Правительство Хабаровского края

Функционал горячей линии 122 по вопросам коронавирусной инфекции расширился. Теперь жители Хабаровского края могут проконсультироваться с врачом по телефону, а также удаленно получить психологическую помощь.

- Решение о привлечении психологов было принято из-за того, что периодически поступают звонки от испуганных и взволнованных жителей края, которым нужна не просто консультация, а психологическая поддержка, - пояснил в своем Telegram-канале Евгений Никонов, зампред правительства края по социальным вопросам.

Кроме этого министерство цифрового развития и связи края занимается запуском голосового помощника, который будет перезванивать не дозвонившимся на горячую линию гражданам. Также появится возможность записи и перевода голосового сообщения в текст вызовов, которые поступают в нерабочее время. Далее обращения будут обрабатываться, и звонившие получат ответ на их вопрос.