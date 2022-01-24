Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 января 2022 8:57

В Биробиджане после нападения собак на детей возбуждено уголовное дело

СК устанавливает обстоятельства произошедшего
Анастасия НУРАДИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Биробиджане после нападения собак на детей возбуждено уголовное дело

В Биробиджане после нападения собак на детей возбуждено уголовное дело

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После публикаций в СМИ о нападении собак на детей в Биробиджане возбуждено уголовное дело.

Напомним, 24 января животные напали на восьмилетнего мальчика и двенадцатилетнюю девочку. Сейчас их здоровью ничего не угрожает, они проходят лечение дома.

- Было возбуждено уголовное дело по первой части статьи 293 УК РФ - «Халатность», - рассказали в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев, были ли приняты меры по отлову бродячих собак специальными службами.

В ходе расследования будет дана оценка действиям сотрудников администрации Биробиджана, исходя из того, как обеспечивалась безопасность людей от нападения безнадзорных животных.