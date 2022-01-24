В Биробиджане после нападения собак на детей возбуждено уголовное дело Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После публикаций в СМИ о нападении собак на детей в Биробиджане возбуждено уголовное дело.

Напомним, 24 января животные напали на восьмилетнего мальчика и двенадцатилетнюю девочку. Сейчас их здоровью ничего не угрожает, они проходят лечение дома.

- Было возбуждено уголовное дело по первой части статьи 293 УК РФ - «Халатность», - рассказали в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев, были ли приняты меры по отлову бродячих собак специальными службами.

В ходе расследования будет дана оценка действиям сотрудников администрации Биробиджана, исходя из того, как обеспечивалась безопасность людей от нападения безнадзорных животных.