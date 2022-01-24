В Хабаровске установилась морозная зимняя погода Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровске 25 января днем ожидается около -17 градусов. Ночью от -30 до -28. Ветер северо-восточный будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Существенных осадков не предвидится.

На юге края возможен небольшой снег. Столбики термометров покажут днем от -15 до -10 градусов. Ночью от -31 до -26. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

В центральных районах также возможен небольшой снег. Температура днем от -23 до -6 градусов и от -37 до -16 ночью. Скорость ветра западных направлений составит до 7 метров в секунду.

В северных районах без существенных осадков. Столбики термометров ночью покажут от -37 до -15 градусов. Днем от -22 до -11 градусов. Ветер западный 2-11 метров в секунду. Местами по побережью ожидаются порывы до 20 метров в секунду.

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