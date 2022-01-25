В Хабаровском крае начался рост суточного числа заболевших коронавирусом
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Хабаровском крае за минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 315 человек. К ИВЛ подключены 48 человек.
Больше всего заболевших в Хабаровске - 169 и Комсомольске - 86. На остальной территории региона число заражений существенно ниже.
- Выздоровели 293 жителя края за 24 часа. Четыре человека скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.
Сейчас в Хабаровском крае развернута 2571 койка для ковид-больных. Свободны 1116.
КОНКРЕТНО
В регионе зарегистрирован 131 371 случай заболевания коронавирусом;
123 84 человек выздоровело;
6064 находятся на лечении;
Скончались 1323 человека.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;