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Здоровье24 января 2022 23:00

В Хабаровском крае начался рост суточного числа заболевших коронавирусом

За 24 часа наличие инфекции подтвердилось у 315 человек
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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В Хабаровском крае начался рост суточного числа заболевших коронавирусом

В Хабаровском крае начался рост суточного числа заболевших коронавирусом

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае за минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 315 человек. К ИВЛ подключены 48 человек.

Больше всего заболевших в Хабаровске - 169 и Комсомольске - 86. На остальной территории региона число заражений существенно ниже.

- Выздоровели 293 жителя края за 24 часа. Четыре человека скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.

Сейчас в Хабаровском крае развернута 2571 койка для ковид-больных. Свободны 1116.

КОНКРЕТНО

В регионе зарегистрирован 131 371 случай заболевания коронавирусом;

123 84 человек выздоровело;

6064 находятся на лечении;

Скончались 1323 человека.

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Почта: red.habkp@phkp.ru

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