«Ростелеком» показал юным робототехникам, как варят оптику и познакомил с Марусей

За звание лучших инженеров боролись школьники из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, четырех муниципальных районов края: Хабаровского, Комсомольского, Бикинского и имени Лазо, а также из Еврейской автономной области. «Ростелеком» обеспечил соревнования интернетом и организовал для детей интерактивные зоны.

В очном этапе соревнований 144 юных робототехника соревновались в номинациях: «Траектория с препятствиями», «Фристайл», «Грузовые перевозки» и «РобоКарусель». Последняя из них является практическим этапом Олимпиады школьников «Робофест» по физике.

По словам заместителя министра - начальника управления воспитания и дополнительного образования краевого министерства образования Кристины Вольф, техническая направленность дополнительного образования является довольно популярной у школьников в возрасте от 5 до 18 лет.

- Мы чувствуем эту заинтересованность также и от взрослых, от наших партнеров, которые готовы растить для своих предприятий кадры со школьной скамьи, - отметила она.

- «Ростелеком» по всей стране поддерживает образовательные и научные мероприятия в области цифровых технологий. Участие в них - отличная возможность развиваться, учиться нестандартно мыслить, проектировать и изобретать новое. Возможно, многие из участников сегодняшних соревнований в будущем станут классными техническими специалистами, которые так необходимы для развития нашей страны и ее движения в ногу со временем, - приветствовал участников соревнований исполняющий обязанности директора Хабаровского филиала «Ростелекома» Алексей Раскол.

«Ростелеком» показал юным робототехникам, как варят оптику и познакомил с Марусей

Помимо соревновательной части на «TECHNO Старте» ребят ожидали развлекательная и образовательная программы, мастер-классы, зоны виртуальной реальности, аниматоры и лотерея.

«Ростелеком» устроил мастер-класс по сварке оптического волокна. Специалисты компании показали, как выполняется этот трудоемкий процесс с помощью специального аппарата, и дали всем желающим самостоятельно сварить оптоволокно. Также для юных робототехников устроили интерактивную игру с участием умной колонки «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся» от VK. Ребята отвечали на вопросы ведущих, а Маруся в качестве эксперта давала правильный ответ и загадывала свои загадки ребятам.

Победителями и призерами по итогам двух этапов региональных соревнований по робототехнике в разных номинациях стали около 100 участников. Победители очного этапа соревнований получили сертификаты на бесплатное онлайн-обучение в сервисе «Лицей» от «Ростелекома». На учебном портале школьники смогут самостоятельно изучать темы школьной программы, готовиться к экзаменам и развить полезные навыки на тематических курсах.

Победители краевого этапа «TECHNO Старт» смогут посоревноваться с лучшими юными техниками страны в финальном федеральном туре соревнований.