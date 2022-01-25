В Хабаровском крае появились еще четыре ледовые переправы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае сотрудники МЧС одобрили открытие еще четырех ледовых переправ. Проезды открыты в районе имени Лазо на расстоянии от 6 до 28 километров от поселка Мухен. Первая дорога пролегает через ключ Березовый, вторая - ключ Михайловский, третья и четвертая переправы на расстоянии трех километров друг от друга дважды пересекли реку Пунчи. Отметим, что проезжать по льду смогут только автомобили грузоподъемностью до 25 тонн.

- Все вновь открытые ледовые переправы поставлены на учет в Центре государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Инспекторы ГИМС регулярно будут проводить патрулирование в данном районе, чтобы контролировать владельцем переправы соблюдение требований обеспечения безопасности людей и транспортных средств на водных объектах региона, - отметили в ведомстве. Всего сейчас в крае есть 25 ледовых переправ. Из них в Хабаровском районе - две, в Верхнебуреинском районе - две, в районе имени Полины Осипенко - четыре, в Охотском районе - две, в Николаевском районе - одна, в Аяно-Майском районе - три, в Амурском районе - две, в районе имени Лазо - пять.

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