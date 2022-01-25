«Есть расписание, и его нужно обеспечивать»: хабаровских перевозчиков отчитали за нарушение графика Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровские чиновники встретились с местными перевозчиками. Главными темами для обсуждения стали нарушения антиковидных мер и графика движения. Об итогах встречи рассказали в администрации города.

Так, например, там сообщили, что маршрут №14 можно ждать с утра иногда по 28 минут. Чаще всего с задержками сталкиваются пассажиры автобусов №№ 29, 23, 56, 24, 19, 68.

- Есть расписание, и его нужно обеспечивать. Если возникли проблемы технического характера, то нужно иметь в запасе резервный автобус. Каждый водитель и перевозчик должен понимать свою ответственность перед пассажирами, - сказал заместитель мэра Хабаровска по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Александр Прохорец.

В мэрии отметили, что за прошлый год транспортники края были оштрафованы на 27 миллионов рублей. Из них 15 - в Хабаровске.

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