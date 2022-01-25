Коммунальщиков Хабаровска обязали как можно быстрее убрать снег с крыш Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска поручил коммунальщикам как можно скорее убрать снег с городских крыш. Особенно с учетом того, что скоро наступит весна, и белые шапки превратятся в огромные сосульки.

- Жилищникам необходимо приступить к очистке кровель от снега. С приближением весны эту работу надо усилить. Особенно заметно, как ледяные образования появляются на солнечной стороне. Возможно, будет еще несколько снегопадов, однако безопасность граждан превыше всего. Структурные подразделения мэрии должны контролировать этот процесс и отчитываться мне еженедельно, - сказал Сергей Кравчук.

Он поручил особенно тщательно следить за убранством крыш на домах, которые находятся рядом с пешеходными дорожками.

Также мэр напомнил, что снег с дорог сейчас убирается в круглосуточном режиме. С ноября прошлого года было вывезено более 137 кубометров осадков.

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