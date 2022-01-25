В хабаровской многоэтажке произошел пожар
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
В Хабаровске произошел пожар в многоэтажке. Дым валит из окна квартиры на последнем этаже. ЧП произошло в середине дня на улице Трехгорной. Сейчас на месте работают спецслужбы. В частности, спасатели и сотрудники газовой службы. О пострадавших и размере нанесенного ущерба пока не сообщается.
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