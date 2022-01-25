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Происшествия25 января 2022 3:19

В хабаровской многоэтажке произошел пожар

На месте ЧП в эти минуты работают спасатели
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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В хабаровской многоэтажке произошел пожар

В хабаровской многоэтажке произошел пожар

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровске произошел пожар в многоэтажке. Дым валит из окна квартиры на последнем этаже. ЧП произошло в середине дня на улице Трехгорной. Сейчас на месте работают спецслужбы. В частности, спасатели и сотрудники газовой службы. О пострадавших и размере нанесенного ущерба пока не сообщается.

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