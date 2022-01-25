Экс-глава Росимущества по Хабаровскому краю и ЕАО получил условный срок за выдачу суперпремий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-главу Росимущества в Хабаровском крае и ЕАО отправили под суд. Мужчина превысил свои полномочия и получил баснословные премии. О произошедшем рассказали в прокуратуре региона.

- Судом установлено, что 45-летний обвиняемый в апреле 2018 года поручил находящемуся в его подчинении сотруднику передавать часть денежных средств от назначенных ему сумм ежеквартальных премий за выполнение последним особо важных и сложных заданий. Под угрозой значительного сокращения выплат подчиненный работник согласился, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В общей сложности, как выяснилось, сотрудников, передающих премии, за два года оказалось пятеро, а сумма, которая была передана руководителю, составила 6,8 миллиона рублей.

Суд назначил бывшему чиновнику два года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

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