Для студентов Хабаровска 25 января организуют праздник на катке Фото: Мария ЛЕНЦ

25 января для студентов на народном катке организуют праздничное мероприятие, посвященное Дню студента.

- С 16:30 до 18:30 студентов ждет много приятных сюрпризов. Будем кататься и весело проводить время, - рассказали в Дирекции спортсооружений.

Прокат коньков для студентов в этот день будет бесплатным. Также молодежи предложат вкусные пирожки и бодрящие напитки. На катке пройдет розыгрыш призов, мастер-класс по хоккею с мячом, а также телемост со всеми регионами страны.

Для участия в празднике обязательно иметь с собой студенческий билет, а также QR-код, паспорт и маску.