Хабаровский хоккейный клуб «Нефтяник» обвиняется в нецелевой растрате бюджетных средств Фото: Официальный сайт СКА-Нефтяник

В Хабаровске хоккейный клуб «Нефтяник» обвиняют в нецелевой растрате бюджетных средств. Деньги были выделены в качестве субсидии на цели деятельности клуба. Общая сумма составила 132 тысячи рублей.

- В 2020 году клуб потратил эти деньги на покупку билетов на авиарейсы для участия в Чемпионате России по хоккею. Но субсидия не предусмотрена для таких расходов. Соответственно, деньги потрачены не по целевому назначению, - прокомментировали в краевой прокуратуре.

Хоккейный клуб и его руководитель привлечены к административной ответственности. По статье 15.14 административного кодекса - «Нецелевое использование бюджетных средств» организация получила штраф в размере 26 тысяч рублей.