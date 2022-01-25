В Хабаровский край поступят 17 тысяч доз вакцины от ковида для подростков

В Хабаровский край поступит 17 тысяч доз вакцины от ковида для подростков
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Хабаровский край скоро поступит вакцина «Спутник М», которая будет использоваться для вакцинации подростков возрастом от 12 до 17 лет.
- Вакцина в регион еще не поступила, и сроки пока неизвестны. Краевой минздрав заказал 17 тысяч доз, - рассказала «КП» - «Хабаровск» Юлия Тагнер, пресс-секретарь министерства здравоохранения Хабаровского края.
Напомним, вакцинация детей от коронавируса внесена в национальный календарь прививок по эпидемиологическим показаниям.