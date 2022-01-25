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Здоровье25 января 2022 9:00

В Хабаровский край поступят 17 тысяч доз вакцины от ковида для подростков

Привиться «Спутником М» смогут дети возрастом от 12 до 17 лет
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровский край поступит 17 тысяч доз вакцины от ковида для подростков

В Хабаровский край поступит 17 тысяч доз вакцины от ковида для подростков

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровский край скоро поступит вакцина «Спутник М», которая будет использоваться для вакцинации подростков возрастом от 12 до 17 лет.

- Вакцина в регион еще не поступила, и сроки пока неизвестны. Краевой минздрав заказал 17 тысяч доз, - рассказала «КП» - «Хабаровск» Юлия Тагнер, пресс-секретарь министерства здравоохранения Хабаровского края.

Напомним, вакцинация детей от коронавируса внесена в национальный календарь прививок по эпидемиологическим показаниям.

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