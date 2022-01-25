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Здоровье25 января 2022 9:40

В пятую волну ковида в Хабаровском крае может заболеть 80% медперсонала

Эта категория людей в зоне риска
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровском крае ожидают пятую волну коронавирусной инфекции

В Хабаровском крае ожидают пятую волну коронавирусной инфекции

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае ожидают пятую волну коронавирусной инфекции. В регионе уже принят ряд мер по минимизации последствий роста заболеваемости из-за нового штамма ковида.

- При распространении омикрона большой риск роста заболеваемости среди медицинского персонала - до 80%. Эта категория находится в зоне риска. Главным врачам нужно проверить сотрудников в отношении вакцинации и обязать их ревакцинироваться в случае необходимости, - отметил Евгений Никонов, зампред правительства по социальным вопросам.

Напомним, часть сотрудников медицинских учреждений планируется перевести в дистанционный режим работы. Это коснется специалистов отделов кадров и бухгалтерии.

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