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Здоровье25 января 2022 17:11

За сутки ковидом в Хабаровском крае заразились 320 человек

К аппаратам ИВЛ подключены 53 жителя региона
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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За сутки ковидом в Хабаровском крае заразились 320 человек

За сутки ковидом в Хабаровском крае заразились 320 человек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае за минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 320 человек. К ИВЛ подключены 53 человека.

Больше всего заболевших в Хабаровске - 208 и Комсомольске - 43. На остальной территории региона число заражений существенно ниже.

- Выздоровели 675 жителей края за 24 часа. Три человека скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2511 коек для ковид-больных. Свободны 1118.

КОНКРЕТНО

В регионе зарегистрирован 131 691 случай заболевания коронавирусом;

124 659 человек выздоровело;

5706 находятся на лечении;

Скончались 1326 человек.

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