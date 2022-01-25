За сутки ковидом в Хабаровском крае заразились 320 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае за минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 320 человек. К ИВЛ подключены 53 человека.

Больше всего заболевших в Хабаровске - 208 и Комсомольске - 43. На остальной территории региона число заражений существенно ниже.

- Выздоровели 675 жителей края за 24 часа. Три человека скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2511 коек для ковид-больных. Свободны 1118.

КОНКРЕТНО

В регионе зарегистрирован 131 691 случай заболевания коронавирусом;

124 659 человек выздоровело;

5706 находятся на лечении;

Скончались 1326 человек.