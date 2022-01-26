Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений о минировании Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске опять неспокойно. Утро омрачили сообщения о минировании школ. В связи с этим управлением образования было принято решение эвакуировать все школы города, это 70 учебных заведений. Учеников старших классов отпустили домой, а младшеклассники ожидают родителей в помещениях недалеко от школ. Будет ли учиться вторая смена, решится после проверки данных сообщений о заложенных в школах минах.

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