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Происшествия26 января 2022 0:42

Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений о минировании

На почту мэрии города поступило очередное письмо с угрозами
Марина ГОНЧАРЕНКО
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений о минировании

Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений о минировании

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске опять неспокойно. Утро омрачили сообщения о минировании школ. В связи с этим управлением образования было принято решение эвакуировать все школы города, это 70 учебных заведений. Учеников старших классов отпустили домой, а младшеклассники ожидают родителей в помещениях недалеко от школ. Будет ли учиться вторая смена, решится после проверки данных сообщений о заложенных в школах минах.

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