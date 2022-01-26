Хабаровчанку осудили за ДТП, в котором пострадал ребенок Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ДТП с участием ребенка произошло, когда хабаровчанка ехала по трассе из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре. Женщина не смогла справиться с управлением, из-за чего машина опрокинулась. В результате произошедшего пострадал сын жительницы краевой столицы, ему причинен тяжкий вред здоровью.

Обвиняемая признала вину и рассказала, что резкое торможение ей пришлось совершить, чтобы не сбить вышедшую на дорогу собаку. Однако эта версия не подтвердилась. Сторона обвинения предъявила доказательства неправдоподобности слов женщины. Суд Нанайского района признал женщину виновной в преступлении по части первой статьи 246 УК РФ. Теперь ее ждет наказание в виде лишения свободы до одного года и лишение водительских прав на год.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.