Начальника дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска привлекли к административной ответственности

В Хабаровске не расчищали дороги от снега Фото: Михаил ФРОЛОВ

По инициативе прокурора Хабаровска должностное лицо администрации города привлечено к ответственности за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения.

В ходе проверки исполнения законодательства по содержанию дорог было установлено, что в городе не принимались меры по уборке снега после циклона. Дороги не расчищали, не убирались снежный накат и наледь. Кроме того, было допущено сужение проезжей части и расположение валов снега ближе 10 метров от пешеходных переходов. Помимо прочего не очищались от снега и автобусные остановки. Все это привело к увеличению количеств ДТП в Хабаровске и затруднило передвижение транспортных средств.

На основании постановления прокурора начальник дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска привлечен к административной ответственности и обязан выплатить 20 тысяч рублей штрафа.

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