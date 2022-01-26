И.о. руководителя лесного хозяйства в Хабаровском крае не выплачивал сотрудникам зарплату Фото: Иван МАКЕЕВ

Исполняющий обязанности руководителя «Мухенского лесного хозяйства» в районе имени Лазо не выплачивал зарплату 34 сотрудникам предприятия. Прокуратурой была проведена проверка, по результатам которой работникам учреждения выплатили все положенные деньги. Нарушителя трудового законодательства привлекли к административной ответственности и обязали выплатить штраф в 10 тысяч рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.