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Общество26 января 2022 2:08

И.о. руководителя лесного хозяйства в Хабаровском крае не выплачивал сотрудникам зарплату

Его привлекли к административной ответственности
Марина ГОНЧАРЕНКО
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И.о. руководителя лесного хозяйства в Хабаровском крае не выплачивал сотрудникам зарплату

И.о. руководителя лесного хозяйства в Хабаровском крае не выплачивал сотрудникам зарплату

Фото: Иван МАКЕЕВ

Исполняющий обязанности руководителя «Мухенского лесного хозяйства» в районе имени Лазо не выплачивал зарплату 34 сотрудникам предприятия. Прокуратурой была проведена проверка, по результатам которой работникам учреждения выплатили все положенные деньги. Нарушителя трудового законодательства привлекли к административной ответственности и обязали выплатить штраф в 10 тысяч рублей.

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