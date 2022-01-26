Правительство ЕАО заплатит жителям, сообщившим о поджигателях Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти ЕАО сообщили, что выплатят деньги за достоверную информацию о виновных в возникновении природных пожаров. Две тысячи рублей заплатят за сообщение достоверной информации о лицах, причастных к возникновению возгораний, десять тысяч рублей - за содействие в их поимке. Сообщить о преступниках можно в правоохранительные органы населенных пунктов. Таким образом, власти принимают дополнительные меры по предотвращению природных пожаров в регионе.

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