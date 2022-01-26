В Хабаровском крае открылась первая гериатрическая школа Фото: Правительство Хабаровского края

По инициативе городской клинической больницы №3 Хабаровска и регионального отделения Союза пенсионеров России в Хабаровском крае открылась первая гериатрическая школа.

Занятия для жителей края серебряного возраста будут проводить гериатры, эндокринологи, кардиологи, неврологи и другие узкие специалисты. Кроме того, в дни, когда будут проводиться занятия, участники школы смогут получить иммунитет от коронавируса в мобильном пункте вакцинации.

Занятия будут проходить в формате живого общения один раз в месяц с соблюдением всех противоэпидемических мер. Есть вероятность перевода лекций в режим онлайн при увеличении заболеваемости ковидом.

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