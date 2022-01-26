Холодная вода не доходит в некоторые квартиры Комсомольска-на-Амуре Фото: Иван ВИСЛОВ

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что уже долгое время у жителей верхних этажей нескольких многоквартирных домов Ленинского округа Комсомольска-на-Амуре отсутствует холодная вода. Сообщением заинтересовались в прокуратуре Комсомольска-на-Амуре.

- Организована проверка. В ее ходе будет дана оценка действиям должностных лиц управляющей организации, муниципального унитарного предприятия «Горводоканал». По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

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