Холодная вода не доходит в некоторые квартиры Комсомольска-на-Амуре
Фото: Иван ВИСЛОВ
Накануне в соцсетях появилась информация о том, что уже долгое время у жителей верхних этажей нескольких многоквартирных домов Ленинского округа Комсомольска-на-Амуре отсутствует холодная вода. Сообщением заинтересовались в прокуратуре Комсомольска-на-Амуре.
- Организована проверка. В ее ходе будет дана оценка действиям должностных лиц управляющей организации, муниципального унитарного предприятия «Горводоканал». По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети: