Вертолет МЧС вылетел в Ванинский район на поиски пропавших людей
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Днем 26 января на оперативные поиски в Ванинский район вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. В помощи нуждаются трое мужчин, заплутавших недалеко от реки Чумка.
- В полицию поступила информация, что накануне трое мужчин на резиновой лодке отправились на мыс Юма. Высадившись на берегу, группа пешком отправилась в сторону рыболовного стана на реке Чумка, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Поздно вечером мужчинам удалось выйти на связь по спутниковому телефону и сообщить о том, что они заблудились. Больше на связь они не выходили.
- По прибытии в район поисков спасатели проведут авиаразведку местности, обследование возможных мест нахождения людей по пути от мыса Юма до реки Чумка, - добавили в ведомстве.
«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.
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