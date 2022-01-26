Вертолет МЧС вылетел в Ванинский район на поиски пропавших людей Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Днем 26 января на оперативные поиски в Ванинский район вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. В помощи нуждаются трое мужчин, заплутавших недалеко от реки Чумка.

- В полицию поступила информация, что накануне трое мужчин на резиновой лодке отправились на мыс Юма. Высадившись на берегу, группа пешком отправилась в сторону рыболовного стана на реке Чумка, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Поздно вечером мужчинам удалось выйти на связь по спутниковому телефону и сообщить о том, что они заблудились. Больше на связь они не выходили.

- По прибытии в район поисков спасатели проведут авиаразведку местности, обследование возможных мест нахождения людей по пути от мыса Юма до реки Чумка, - добавили в ведомстве.

«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.