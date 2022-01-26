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Общество26 января 2022 5:50

«Аврора» выплатит штрафы из-за нехватки мест пассажирам в Николаевске-на-Амуре

Авиакомпания привлечена к административной ответственности
Анастасия НУРАДИЛОВА
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«Аврора» выплатит штрафы из-за нехватки мест пассажирам в Николаевске-на-Амуре

«Аврора» выплатит штрафы из-за нехватки мест пассажирам в Николаевске-на-Амуре

Фото: Дарья АСЛАМОВА

Авиакомпания «Аврора» привлечена к административной ответственности из-за сбоев в расписании авиаперелетов.

- В Николаевске-на-Амуре четыре пассажира не смогли попасть в самолет из-за того, что компания заменила запланированные воздушные судна на самолеты с меньшим количеством мест, людям просто не хватило мест, когда они подошли на регистрацию, - рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю авиакомпания «Аврора» привлечена к административной ответственности и должна будет выплатить штрафы.

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