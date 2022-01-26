В Ванинском районе найдены два заблудившихся рыбака

Поиски третьего мужчины продолжатся 27 января Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае спасатели на вертолете искали пропавших в Ванинском районе рыбаков.

Напомним, 26 января трое мужчин приплыли на мыс Юма. Двое из них пошли пешком в сторону рыболовецкого стана на реке Чумка. А один остался на берегу. Позже рыбаки сообщили спасателям, что они заблудились.

- В результате поисков двоих мужчин нашли. А судьба третьего, который ждал возле лодки, неизвестна. Рядом с лодкой его не было, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

27 января поиски мужчины продолжатся.