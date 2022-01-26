Молодежная палата при хабаровской гордуме запустила серию конкурсов

Молодежная палата при хабаровская гордуме запустила серию конкурсов. Фото: Хабаровская городская дума.

Хабаровская городская дума в лице Молодежной палаты в новом году запустила серию конкурсов, которые могут в будущем помочь власти Хабаровска воплотить в жизнь чаяния горожан. Среди них конкурс сочинений «Если бы я был мэром». Он - для школьников 8-11 классов.

- Подрастающее поколение требовательно к качеству жизни и прозрачности власти. Школьники с удовольствием представляют себя градоначальниками. Но, замечу - ничего сверхъестественного: бесплатный Wi Fi везде, станции зарядки электромобилей - тоже повсюду, экономия на праздниках в пользу полезных вещей, типа поддержки учебных заведений, и даже молодежные организации на уровне микрорайонов. У нас замечательная смена, но многое уже и так есть, - считает депутат городской думы Хабаровска Александр Федчишин.

Кроме того, городская Молодежная палата совместно с управлением образования администрации города Хабаровска и МАУ «Центром развития образования» запустила конкурс рисунков «Я - Горожанин» для учащихся 4-7 классов. Он проводится по двум номинациям: «Чем я могу помочь родному городу» и «Что я хотел бы изменить в нашем городе».