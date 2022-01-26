В Хабаровском крае продолжают стоять морозы
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
В Хабаровске 27 января днем ожидается около -16 градусов. Ночью от -28 до -26. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 1-9 метров в секунду. Существенных осадков не предвидится.
На юге края возможен небольшой снег. Столбики термометров покажут днем от -16 до -11 градусов. Ночью от -35 до -30. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.
В центральных районах также возможен небольшой снег. Температура днем от -23 до -8 градусов и от -35 до -20 ночью. Скорость ветра западных направлений составит до 8 метров в секунду.
В северных районах без существенных осадков. Столбики термометров ночью покажут от -35 до -22 градусов. Днем от -20 до -13 градусов. Ветер западный 2-13 метров в секунду.
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